Taxista se estrella con rastra en el sector de El Mayoreo, Managua

Foto: Choque entre taxi y furgón en el sector de El Mayoreo, Managua / TN8

El día de trabajo se le vino abajo al taxista Aldo Hernández, tras impactar en la parte trasera de una rastra que estaba estacionada, aparentemente con desperfectos, en la Pista El Mayoreo.

Segun Hernández, el conductor de la rastra no colocó las luces de parqueo, versión que fue negada por el conductor del mismo y por otro taxista que también se vio perjudicado en el accidente.

De tu interés: Joven embarazada grave tras accidente en empalme de la Cuesta El Plomo

"Este señor no tenía conos, no tenía triángulos, ni luces de parqueo, nada; yo vengo de arriba a abajo con una pasajera pero gracias a Dios no le pasó nada. Ella se retiró, yo salí con heridas en la cabeza y la rodilla pero nada grave", dijo el taxista, quien se lamentó de los daños que sufrió su vehículo, ya que este es su machete de trabajo.

Foto: Choque entre taxi y furgón en el sector de El Mayoreo, Managua / TN8

"Yo estoy bien parqueado, ahí están los testigos, pregúntele a quien usted quiera. El señor viene demasiado rápido, las luces de parqueo estaban activadas", dijo el furgonero, quien no brindó detalles del por qué tenía estacionada la pesada máquina en este lugar.

"Vengo detrás del taxi, allá atrás me aventajó. El señor al pegarle a la rastra me rozó a mí en una de las partes laterales, pero el de la rastra tenía las de parqueo puestas", señaló el taxista Michael Navarrete, quien también tuvo contratiempos en su día de trabajo.

Es sumamente importante mantener una buena distancia con otros vehículos al momento de conducir esto, evitará accidentes y en el peor de los casos personas fallecidas.

Foto: Choque entre taxi y furgón en el sector de El Mayoreo, Managua / TN8

Investigación del accidente

Agentes de Tránsito Nacional del Distrito VI de Managua realizaban el croquis para determinar al causante del accidente. El taxista se trasladaría por su cuenta al hospital para recibir atención médica.

El accidente provocó un caos vehicular por lo que conductores buscaban rutas alternas para continuar su destino.

Este incidente vial se produjo de los semáforos de El Mayoreo, cuatro cuadras hacia abajo, punto por donde circulaban otros conductores, los cuales se mostraban asombrados con magnitud del accidente ante los daños que sufrió el taxi.