Delincuentes asaltan a camión repartidor en un barrio capitalino

Foto: asalto a camión repartidor/TN8

Delincuentes armados de pistola intimidaron a conductor de un camión repartidor, 11 mil Córdobas y 4 celulares fueron despojados los 2 trabajadores de una empresa distribuidora de golosinas y productos varios en el barrio naciones unidas.

"yo estaba entregando un pedido en una venta, cuando vi que ellos me interceptaron me encañonaron con un revólver y luego me dijeron que les entregara todo lo que andaba entregue aproximadamente 11000 córdobas y 4 celulares valorados en $500 pero no andaba guarda hoy", adujo la víctima

Foto: Policía Nacional se presentó al lugar para realizar las debidas investigaciones/TN8.

Los asaltantes los interceptaron propiamente de la terminal de la ruta 165 2 cuadras al norte, y se presume que los delincuentes ya los tenían en la mira

"Cuando lo quería seguir ellos se regresaron me volvieron a amenazar y me dijeron que les entregará la llave entonces yo ya no pude moverme de aquí" concluyó.

Estos camiones cuentan con una caja de seguridad, la cual no les permite sustraer el dinero a menos que consiguen una llave maestra.

Los amigos de lo ajeno una vez consumado el robo se dieron a la fuga en una moto serpento mensajera 125 color roja con franjas negras y su rumbo fue el sector de las colinas luego de cometer el atraco..

Un equipo técnico de investigación de la Policía Nacional se presentó al lugar para realizar las debidas investigaciones que lleve al paradero de los malhechores y que paguen por el delito cometido.