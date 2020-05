Amordazan en su vivienda a acopiadora de mariscos en Casares

Foto: Fierro se dedica al comercio de pescado desde hace más de 10 años/TN8

Familiares de la Señora Leyla Fierro Rojas de 43 años de edad se encuentran atemorizados, luego que hombres de negro a bordo de dos motocicletas ingresaran a su vivienda, donde se encontraba ella junto a su nieta atándola de pies y manos, para luego robarle supuestamente la cantidad de 70 mil córdobas, cantidad que no ha sido confirmada por familiares, ya que la víctima se encuentra en estado de shock.

Fierro se dedica al comercio de pescado desde hace más de 10 años, y según indicó la madre de la víctima hace cuatro años también fue víctima de robo, llevándose la cantidad de 2 mil 800 dólares, producto de la venta de mariscos en Casares.

Esta vez el hecho se dio en las mismas circunstancias, dentro de su vivienda donde se encontraba a solas con su nieta, ya que sus hijos se encuentran en alta mar en labores de pesca. Hasta el momento ellos no tienen conocimiento de lo sucedido a su madre.

Foto: El hecho se da en las cercanías del estadio de béisbol/TN8.

Detalles del hecho

La madre de Leyla habita en el mismo solar y asegura que a eso de las once y media de la noche escucharon ladrar con insistencia a los perros de la casa, pero no le tomaron importancia, hasta que fueron alertadas por otro familiar, fue que se percataron de los hombres que habían ingresado por la parte trasera del inmueble.

"Cuando entraron a la casa, ella estaba amarrada de los pies y las manos, y en la boca tenía un teipe. La niña gracias a Dios estaba dormidita en su cama. No sabemos que se llevaron porque hasta el momento ella no ha querido hablar, tiene temor, está que tiembla. Es posible que le hayan sustraído un dinero pero cantidad exacta no sabemos", indicó la hermana de la víctima.

El hecho se da en las cercanías del estadio de béisbol, donde pobladores acudieron a los gritos de la madre de la víctima, y afirman que la inseguridad en esta zona es preocupante.