Encuentran a hombre muerto dentro de un cuarto en La Dalia, Matagalpa

Foto: Pobladores levantan el cuerpo de un hombre de 44 años que fue encontrado muerto en el cuarto donde alquilaba / TN8

De una forma aún no muy clara perdió la vida el señor Jaime Gámez Hernández de 44 años, quien se desempeñaba como ingeniero para una empresa agroexportadora en el municipio La Dalia, en Matagalpa, el que fue encontrado dentro del cuarto que alquilaba desde hace más de tres años en el casco urbano.

El hallazgo fue realizado por la dueña del local Karina Rivera, la que miró la moto aparcada en las afueras del cuarto, lo que para ella fue muy raro por lo que decidió entrar.

Al llegar a la habitación observó el cuerpo sobre la cama, por lo que de inmediato llamó a los vecinos, quienes le afirmaron que desde la noche anterior habían visto la moto afuera.

Lee también: Angustia por pescador desaparecido en la Poza del Muro, Managua

Investigación policial

Foto: Pobladores levantan el cuerpo de un hombre de 44 años que fue encontrado muerto en el cuarto donde alquilaba / TN8

La dueña del inmueble ya en compañía de las personas que viven cerca ingresaron nuevamente para confirmar que Gámez Hernández estaba fallecido.

Luego dieron parte a las autoridades quienes investigarían este hecho. En el lugar no se observaron que hayan violentado las cerraduras para entrar, pero lo extraño es que sus pertenencias no estaban.

Horas más tarde se presentó Denis Gámez, hermano del fallecido. “A mí me llamaron preguntándome si ya sabía que mi hermano estaba muerto y yo les dije que no. De inmediato me vine y confirmé lo que decían. Él padecía del azúcar, pero en verdad no sé qué pudo haber pasado ya que su celular, su computadora y su tablet no están. Eso él lo ocupaba para hacer su trabajo en la empresa y no aparecen por ningún lado, vamos a ver qué dicen las autoridades”, aseguró el familiar

El cuerpo fue examinado por médicos del hospital primario de La Dalia, hasta el momento no se descarta si hubo o no mano criminal, pero la institución del orden público se comprometió a continuar con las investigaciones del caso.