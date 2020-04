Realizan pruebas de ADN en caso de homicidio en Ciudad Sandino

Foto: Área donde se encuentra el pozo en que tiraron el cuerpo de una joven luego de ser asesinada en Ciudad Sandino / TN8

Familiares de la joven Tatiana Lacayo Reyes, incluidos sus dos hijos, de 8 meses y dos años; se presentaron este jueves al Instituto de Medicina Legal para realizarse una prueba de ADN, con la cual se pretende confirmar que los restos hallados este miércoles en un pozo, en Nueva Vida, sector Ciudad Sandino, corresponden a los de la joven.

La muchacha desapareció el día 15 de abril a las 8 de la noche. "Cuando yo publiqué su perdida, su desaparición, ella me hubiera dicho 'no sea loca por que yo no estoy perdida, no permita que se burlen de usted'. Ella al no dar pista ya a los cuatro días me preocupé por que mi hija no iba a hacer eso", dijo Sandra Reyes, madre de la víctima.

Planificación del crimen

Para la señora Sandra Reyes el crimen fue planeado, por lo que tambien solicitó a la autoridad policial se investigue a los padres de los menores.

"A mii hija la citó otra persona, quizás el padre de sus hijos. Para ella presentarse al punto la llamó alguien conocido, para darle chance de hacerle lo que ya tenían planeado hacer. Tengo sospechas, estoy segura y muy clara que puede ser Guadalupe Sandoval o Walter Solís, por que son los que se rozaban con ella y todo Nueva Vida lo sabe que mi hija desde que se encaprichó con esas dos personas, solo con ellos se rozaba, con nadie más", dijo Doña Sandra.

Foto: Tatiana Lacayo Reyes, joven cuyo cuerpo fue encontrado en un pozo en Ciudad Sandino / TN8

Tatiana fue recordada como una excelente hija y una madre comprometida por el bienestar de sus hijos. "Todos aqui la conocían, mi hija no se despegaba a sus hijos, salía y salía con ellos, ella los dejaba solo que estuviera yo, pero ella era una muchacha muy sana", continuó su madre.

Sus restos fueron extraídos del fondo de un pozo ubicado en Nueva Vida, por miembros de la unidad de búsqueda y rescate de la Dirección de Bomberos Unificados, labor que se extendió hasta las 10 de la noche de este miércoles.

La Policía Nacional presentó este jueves al único detenido Carlos Alberto Selva Torres, quien confesó el crimen y será remitido a la orden del Ministerio Público para responder por el delito de homicidio.