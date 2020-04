Busero irrespeta semáforo e impacta contra pareja de motociclistas

Foto: TN8

Con una posible fractura en la pierna izquierda resultó la acompañante de un motociclista, luego que impactaran contra un bus que irrespetó la luz roja del semáforo, ubicado en la Colonia 14 de Septiembre.

Según el conductor de la motocicleta, placa M 12 22 97, identificado como Franklin Rafael Altamirano, el conductor del autobús placa M 264 924, no respetó su preferencia, además no giró debidamente y le invadió el carril, por lo que fue imposible esquivarlo y terminó impactando en la llanta del vehículo pesado a tal grado que la motocicleta quedó incrustada en la unidad de transporte.

El motociclista añadió que no viajaba a gran velocidad, pues venía de traer a su acompañante del trabajo y siempre maneja con suma precaución cuando viaja con una persona a bordo.

El conductor del autobús, que supuestamente es utilizado para recorrido de una iglesia, no quiso brindar declaraciones de lo ocurrido, pues además de supuestamente cometer la infracción, no portaba licencia de conducir. Según testigos, el hombre aceptó qué había irrespetado la luz roja del semáforo, porque no miró que nadie se aproximaba, e intentó llegar a acuerdo antes de que llegaran los oficiales de tránsito.

La joven lesionada permanecía en el pavimento y presentaba dolor en su pierna izquierda y la mano derecha, familiares de la mujer no quisieron esperar y la llevaron en un vehículo particular a un centro médico.

Agentes de tránsito llegaron al lugar para realizar las debidas investigaciones, las cuales permitan determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Recuerde siempre manejar con suma precaución, ya que el tomar el control de un vehículo es una responsabilidad, por lo que debe respetar en todo momento las señalizaciones y leyes de tránsito, de esta manera podrá evitar este tipo de accidentes que dejan pérdidas económicas y lesiones.