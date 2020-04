Denuncia: Degenerados abusan de indigente intoxicada en Managua

Foto: TN8

A plena luz del día y sin ningún pudor al estar en vía pública, dos sujetos en completo estado de ebriedad, abusaron sexualmente de una indigente, quien al parecer estaba totalmente intoxicada.

"Eran unos hombres viejos los que estaban con ella, la muchacha se ve menor y ellos son unos viejos borrachos que andaban ahí con ella", adujo una testigo.

La joven sin identificación no podía mantenerse de pie por sí sola

Supuestamente los violadores de nombre Pedro Moisés Flores de 48 años de edad y su cómplice Erick Ortiz de 29 años, cargaron semidesnuda a la víctima hasta el sector del Ministerio de Gobernación para poder llevar a cabo su acto.

Testigos al observar el hecho inmediatamente ayudaron a la joven y le propinaron una paliza a los abusadores.

Lee también: Indigente muere atropellado frente al mercadito en Río Blanco

"La muchacha venía casi desnuda, yo intenté que se levantara, pero al parecer viene bien drogada o tomada y a como pude la vestí para que no estuviera así en la calle", afirmó una testigo del hecho.

Uno de los abusadores negó rotundamente todas las acusaciones alegando que el la ayudo a traerla hasta ahí porque no podía caminar.

Abusadores, siendo trasladados por la Policía Nacional

"Yo estaba en el Novillo (Oriental) y ella me dijo que la ayudara porque se estaba asfixiando, entonces la levanté y me la traje hasta aquí, porque el me dijo que es su mujer, la dejé ahí y él me mandó a traer una media de guaro, y me agarraron unos tipos y me golpearon", relató Moisés Flores, uno de los implicados en el hecho.

Investigaciones

Al lugar se presentó un equipo técnico de investigación de la Policía Nacional, para indagar acerca del hecho y poder tener pruebas suficientes para acusar a los implicados ante un juez.

La mujer recuperaba conciencia pero se desplomaba nuevamente, lo que hizo más complicado el trabajo para los agentes del orden ya que no pudieron tener nombre ni edad de la víctima.