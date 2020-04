Encuentran sin vida a vendedor de bananos en área pública de Somoto

Encuentran cuerpo de hombre contiguo a monumento de Sandino en Somoto /Foto: TN8

La mañana de este sábado funcionarios públicos del área de servicios municipales en función de monitoreo de los espacios públicos administrados por la alcaldía de Somoto, encontraron el cuerpo de un ciudadano sin signos vitales en el monumento de Sandino.

Cada sábado la cuadrilla de limpieza se dispone a las jornadas iniciando en las áreas municipales recogiendo la basura antes de salir a los barrios.

Vendedor de plátanos perdió la vida producto de la ingesta alcohólica

“Miré al señor que estaba tirado en el suelo, me dirigí hacia él a verlo, lo supervisé de largo y solo lo moví con los pies… y miré que no tenía movimiento, orienté que no lo tocaran y me dirigí hacia la policía”, indicó Luis Lira Cruz, de la unidad de Servicios Municipales de la alcaldía de Somoto.

El occiso de identificaba como “Felipe”, originario del municipio de San Juan del Rio Coco, de aproximadamente 63 años, quien se dedicaba a vender bananos exactamente frente al lugar donde lo encontraron esta mañana, vivía en el barrio Bernardino Díaz Ochoa.

Medicina Forense realizó las investigaciones necesarias para determinar las causas de la muerte, los datos preliminares indican que el fallecido perdió la vida producto de la ingesta alcohólica (intoxicación).

Hombre perdió la vida producto de la ingesta alcohólica en Somoto

Lee también: Hombre muere macheteado por problemas personales en la Cruz del Río Grande

Indica también que su deceso fue en las primeras horas de la mañana cuando apenas iba salir el sol, porque el cuerpo aún estaba suave.

Inmediatamente las autoridades municipales se dispusieron para brindar la ayuda necesaria y trasladar al occiso hacia la morgue del hospital Juan Antonio Brenes Palacios de la ciudad.

Policía Nacional de Somoto traslada cuerpo de hombre fallecido a la morgue

Fue en una de las patrullas de la Policía Nacional donde los trasladaron hacia la morgue mientras esperaban a sus familiares.

“Yo le vendía café en el kiosco, pero después (él) terminando de vender iba a comprar guaro, se embriagaba y se iba solo a su casa, pero ahorita en la mañana me di cuenta que se murió”, dijo apesarado Roberto Carlos Gómez, quien conoció al occiso.