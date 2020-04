Joven se lleva el susto de su vida al caer de una presa en San Rafael del Sur

Foto: Bomberos atiendan a una joven que resbaló y cayó de una presa en San Rafael del Sur / TN8

Un paseo familiar este jueves se convirtió en una tarde de miedo e incertidumbre para una familia de San Rafael del Sur, cuando la joven Meyling Chávez, originaria de esta localidad, cayó de una altura de más de 15 metros al querer salir de una presa conocida como La Gallina.

"Yo estaba cuidando la bomba que queda cerca de la presa pero me retiré un poco, porque ellos vinieron y no quise incomodar porque estaban en familia. Por la tarde miré que ya estaban saliendo de la presa, pero en eso veo que la muchacha se queda sola y se inclina para salir, pero al parecer al ver la distancia se marea y se resbala; ella iba de cabeza pero ya Dios la cuidó y no sé cómo se puso de pies casi al llegar al fondo", expresó Pablo López, habitante de esta zona del país.

De tu interés: Vivo de milagro luego de ser embestido por un camión en Kukra Hill

"En cuando ocurre eso buscamos cómo ayudarle a la familia pero estaba difícil por la altura", agregó López.

Según testigos la joven se encontraba bañándose desde tempranas horas y al caer la tarde decidieron salir pero debido a la altura, al parecer la joven sufrió de mareos, causando el suceso.

Foto: Bomberos atiendan a una joven que resbaló y cayó de una presa en San Rafael del Sur / TN8

"Estábamos alegres, pero tuvo que pasar esto, fue tan rápido, cuando ella cae comenzamos a hablarle para que no se durmiera porque temíamos lo peor, llamamos a los bomberos y gracias a Dios lograron sacar a mi hermana", dijo un hermano de la joven.

Aunque la zona era difícil de acceder debido a la altura, gracias al rápido actuar de los bomberos se logró rescatar con vida a la joven, que presentaba excoraciones y múltiples fracturas en ambas piernas.

Recomendaciones

Ya sea en el mar, en un río o en lugares así como una presa, es importante tomar medidas de seguridad para que no ocurran percances como estos.

Se debe tener conocimiento del terreno, a veces pueden haber resbalones que signifiquen heridas profundas o hasta tragedias, además si se está recreando en un lugar que posee una altura determinada, no se debe estar en ningún momento cerca de la orilla.