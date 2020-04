Investigan si cuerpo de una joven está en un pozo de Ciudad Sandino

Foto: TN8

En horas de la tarde de este miércoles comenzó la investigación de una joven de 19 años que desapareció hace ocho días, cuyo cuerpo supuestamente está en el fondo de una especie de "pozo ciego", a como se le llama a un agujero en el sector de El Tamarindo, Nueva Vida, municipio Ciudad Sandino.

Miembros de la unidad de búsqueda y rescate de la Dirección General de Bomberos y Cruz Roja Nicaragüense se dirigirían al lugar para investigar a qué se debe un fuerte hedor que emana de lo profundo de dicho "pozo ciego", para descartar si se trata del cuerpo de Tatiana Lisett Lacayo Reyes.

Familiares se encuentran en el lugar para verificar si en efecto se trata de la muchacha, aunque mantienen esperanzas que se trate de otra cosa y no de la confirmación del fallecimiento de esta persona que tenía toda la vida por delante.

"La cuñada mía me dijo que estaba desaparecida hace ocho días. Vinimos hoy para darle aliento por el sufrimiento que tiene. La última vez que supe fue que la citaron a este lugar a eso de las ocho de la noche. A raíz de eso dije de venir a explorar el lugar (...) vimos unos zopilotes, nos dirigimos y encontramos esto", dijo un familiar de la joven desaparecida.

"Fue el miércoles que ella se perdió, tiene ocho días. No sabemos si es ella o no, estuvimos orando en la casa, le pedimos el Señor dirección para venir a buscarla (...) Nosotros vimos zopilotes y sentimos aquel tufo (hedor) feo, raro, y vinimos aquí (...) hallamos ese hoyo, y muchas personas están sorprendidas porque dicen que la alcaldía lo tapó. Y está destapado, recién abierto, y el tufo (...) La gente está sorprendida con ese hoyo. Nosotros queremos saber si es ella o no, porque no ha aparecido", expresó una tía de la muchacha.

Investigación policial

Autoridades de la Policía Nacional en el Distrito X de Managua se presentaron al lugar para recabar más información y conocer si en verdad se encuentra el cuerpo de Tania en ese "pozo ciego".