Irresponsable impacta violentamente a taxista en la Pista Suburbana

Foto: Paramédicos atienden a una mujer que resultó lesionado tras un accidente de tránsito en la Pista Suburbana, Managua / TN8

A un árbol fue a parar este miércoles por la mañana el taxista Jairo Espinales, tras ser impactado por un vehículo cuyo conductor irresponsablemente se dio a la fuga, en la Pista Suburbana, Managua.

Espinales se gana la vida como taxista y al momento del accidente trasladaba a la ciudadana Fresia Calderon Robleto al sector de Villa Fontana, resultando ésta con golpes de consideración en el cuerpo.

"Yo venía de abajo a arriba, viene un hombre en un bicicleta, yo veo que el del carro casi impacta al ciclista y por no darle me pega a mí. Él me impacta en la parte de atrás, mandándome contra ese palo, y es ahí donde yo me descontrolo y comienzo a dar vueltas. Definitivamente la más golpeada es la muchacha", dijo el taxista muy apesarado por el choque.

Lee también: Fulminante infarto acaba con la vida de un señor en Granada

La Policía Nacional ha circulado el vehículo con las pocas características brindadas por testigos. El carro es color negro y sus ocupantes son tres, que iban en aparente estado de ebriedad.

El taxista comentó que el vehículo lo adquirió hace dos semanas y su costo fue de 9 mil dólares, dinero que ve perdido ante la actitud irresponsable del otro conductor.

#Sucesos | Obrero del volante pierde el control en la pista suburbana e impacta contra un árbol, una pasajera que viajaba en el vehículo resultó con lesiones y tuvo que ser trasladada a un hospital por cruzrojistas. pic.twitter.com/WwpvJGNYUm — TN8 Nicaragua (@canaltn8) April 22, 2020

"La placa no logré verla, pero sí me impactó a mí (...) si ven un vehículo así infórmenlo a la policía. Eso es lo que deja el guaro (licor), solo desgracias y más con gente irresponsable como esa", señaló.

Atención médica a la muchacha

El vehículo sería retirado por una grúa. La joven de apellidos Calderón Robleto permanece recibiendo atención oportuna en el Hospital Alejandro Dávila Bolaños. Su familia fue alertada de la situación.

Supuestamente la joven está embarazada pero esta información no fue confirmada.

La Policía Nacional hace todo lo posible por instar a los conductores a respetar las señales de tránsito y manejar a velocidad moderada, pero muchos todavía hacen caso omiso.

El factor humano es determinante para evitar tragedias en las carreteras, recuerde que en su casa lo espera su familia, principalmente sus hijos.