Rivas: Un hombre pierde sus enseres tras incendio en su casa

Ricardo Jiménez Mairena es el propietario de la humilde vivienda donde ocurrió un principio de incendio, aparentemente provocado por una mujer identificada como Cecilia Durán Castellón, quien es la expareja de Jiménez y quien presuntamente lo habría amenazado en quemar la vivienda si él no volvía.

"Estaba dormido en una hamaca donde mi tía, cuando me llegaron a avisar que se me estaba quemando mi casita, cuando vine vi que el fuego había iniciado en la parte de atrás, yo sé que fue ella, ayer nos separamos, me amenazó que lo haría si no regresaba a la casa, pero jamás pensé que sería cierto, pero todo se lo dejo a Dios, no pondré denuncia", dijo entre lágrimas y en estado de ebriedad el afectado.

Fue gracias a la oportuna presencia del Benemérito Cuerpo de Bomberos que los daños no fueron totales, ellos destacan que en la vivienda no había energía eléctrica, y de no haber sido por la rapidéz con la que se atendió la emergencia esta habría sido consumida por el fuego en fracción de minutos, puesto que está construida a base de madera ya de vieja data.

Además de los Bomberos, al lugar se presentó un equipo investigativo de la Policía Nacional, quienes junto a los Bomberos van a determinar las verdaderas causas del suceso que también puso a correr a vecinos y amigos del afectado, quienes no dudaron en brindar una mano amiga, el suceso se registró en el barrio Plaza San Pedro, de la ciudad de Rivas.