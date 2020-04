Despojan de sus pertenencias a tomador consuetudinario en Ometepe

Foto: TN8

Personas que pasaban sobre la carretera en la comunidad Los Ramos, en la Isla de Ometepe, reportaron a una persona que se encontraba tirada a la orilla del camino, el hombre estaba semidesnudo y debajo de un árbol.

Esto llamó la atención de quienes pasaban por esta zona, al principio se temía lo peor, sin embargo el hombre solamente estaba dormido después de tomarse varios tragos de licor.

Nuestro equipo periodístico se trasladó al lugar para verificar la información, al llegar al sitio el sujeto identificado únicamente como Felipito ya había despertado, contando que estaba bien, sin embargo debido al estado etílico fue víctima de delincuentes que los despojaron de sus pertenencias, incluyendo su pantalón y sus botas.

El hombre afirmó haber sido víctima de algunos amigos de lo ajeno y mencionó que no se dio cuenta de quién o quienes le robaron; “me robaron todas mis cosas, no se quienes fueron, no me acuerdo a qué hora me quedé dormido, yo andaba tomando guaro solo por hoy, yo trabajo cortando tamarindos”, refirió acerca de la situación el infortunado hombre.

Felipito, como es conocido, es originario de La Unión, en la comunidad de Urbaite, y aparentemente acostumbra a tomar licor de forma consuetudinaria, testigos en el lugar pensaron que el hombre estaba muerto, sin embargo al verlo despierto descartaron dichas suposiciones.

“Nosotros llamamos a la Policía pensando que estaba muerto porque lo miramos que no se movía, pero ya miramos que estaba dormido, aquí vino a caer de la borrachera y lo dejaron desnudo”, indicó uno de los testigos que no quiso ser identificado.

Por fortuna Felipito no decidió quedarse dormido en medio de la carretera, de lo contrario hubiese podido ocasionar una tragedia pues esta carretera es una de las más transitadas y que comunica a Moyogalpa con Altagracia.