Una persona resulta lesionada tras accidente de tránsito en Jinotega

Foto: TN8

La invasión de carril y viajar a exceso de velocidad continúa siendo la causa principal de los accidentes de tránsito en la ciudad de Jinotega, esta vez registrándose en horas de la tarde de este domingo, el impacto entre un motociclista y una camioneta que viajaba de sur a norte.

De su interés: Nandaime: "La Cassandra” muere en accidente de tránsito

El accidente vial dejó como resultado al conductor de la motocicleta identificado con el nombre de Jorvin Morales Matamoros de 21 años, originario de La Dalia, con fracturas en su miembro inferior derecho, por lo cual fue trasladado por miembros de la Cruz Roja Nicaragüense al Hospital Victoria Motta.

Un testigo del accidente, afirmó que, "yo me encontraba estacionado cuando el muchacho venía de sur a norte y no logró detenerse a tiempo, la camioneta intentaba cruzarse al otro carril para posterior estacionarse, sin darse cuenta me imagino yo, que venía el conductor de la moto, y fue ahí donde se registró el accidente. Gracias a Dios el muchacho salió con vida, y a la camioneta no le pasó nada".

Agentes de tránsito de la Policía Nacional se presentaron al lugar del hecho, para determinar el grado de culpabilidad de ambos involucrados y a su vez realizaron un llamado a respetar los límites de velocidad establecidos en la carretera y recordar que en su casa tiene una familia que los espera de regreso.