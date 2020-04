Comerciantes remueven escombros tras incendio en el Oriental

Comerciantes del mercado Oriental en escombreo tras incendio / TN8

Desde muy tempranas horas trabajadores de la alcaldía de Managua y comerciantes afectados, iniciaron labores de limpieza en el mercado Oriental, tras el fuerte incendio reportado la noche de este sábado 18 de abril.

Miriam Vallecillo, tiene 40 años de ofrecer productos perecederos en este centro de compras, al que acudió hoy pero no precisamente a vender, sino a limpiar todas las afectaciones de su tramo.

La tristeza en su mirada era evidente al ver reducido a cenizas su esfuerzo de muchos años. "Esto es horrible hermanita, ahora comenzar de cero, yo vendía tomates, chiltomas, cebollas, papas", señaló Vallecillo.

"Yo vendía vinagre, salsas, he dado mi vida en este mercado, imagínese que lo llamen a uno y le den esta noticia, me había capeado entre tanto incendio aquí pero me llegó el día", dijo Concepción López Vallecillo, comerciante.

Otro de los tramos afectados fue uno donde se ofrecían granos básicos, aceite, productos del consumo diario de las familias nicaragüense.

En la parte trasera de este, se sitúa el de doña Sara Tenorio, quien aseguró que tenía una inversión de alrededor de 25 mil córdobas, quien vendía ropa usada.

"Tanta destrucción y tragedia en mi tramo, uno deja su tramo y al día siguiente no hallarlo, no es fácil perder", señaló Tenorio.

Los bomberos aún se encuentran investigando las causas del incendio, lo cierto es que gracias a la instalación de una estación de bomberos, sumado al esfuerzo de estos, se evitó que se propagara a los demás tramos.

El incendio se reportó a las 8:30 de la noche de este sábado, hasta donde también acudió la policía para evitar cualquier tipo de pillaje en la zona.

La mayoría de tramos estaban construidos de madera, lo que provocó que las llamas se propagaran más rápido. En este momento hay una interrupción del fluido eléctrico en gran parte de este mercado.