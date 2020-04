Osamenta humana es encontrada en un potrero de Matagalpa

Encuentran osamenta humana en una finca de Matagalpa /TN8

Encuentran osamenta humana en una finca de la comunidad San Antonio, Ciudad Darío, al lugar se hizo presente una unidad de la Policía Nacional quienes realizaron el levantamiento de la escena para hacer la investigación del caso.

El hallazgo se ubicó exactamente en horas del mediodía de este viernes en Ciudad Darío, en la comunidad San Antonio, finca Santa Elena, propiedad del señor Jorge Torres.

El cuerpo ya estaba esqueletizado, debido a que tenía varios días de haber fallecido; las aves de rapiña lo devoraron dejando solo huesos.

En el lugar de hallazgo no se encontraron indicios de que haya habido algún tipo de riña y tampoco se encontró en el cuerpo algún tipo de violencia.

El cuerpo fue encontrado por Luis García Juárez, mandador de la finca, el que hoy en la mañana hacia un recorrido por la propiedad, al ver el esqueleto se asustó y dio parte a las autoridades policiales, quienes hicieron la verificación del hecho confirmado la situación.

“De los trabajadores de la finca no es por que no se ha extraviado nadie, tampoco en este sector se ha dicho nada de que alguien se haya desaparecido, por para nosotros es extraño y no sabes de quién se trata”, dijo el trabajador.

Por su parte Medicina Legal llegó hasta el lugar para determinar las causas de la muerte, lo que se hizo un poco difícil, ya que se presume que tenga más de una semana de muerto, hasta el momento se tiene como indeterminada la muerte pero que las investigaciones continuarán.

Lo que quedó del cuerpo solo tenía el pantalón, no se encontraron ni camisa, ni zapatos, por lo que se presume que podría ser un indigente que entró a la propiedad y falleció por alguna intoxicación, también no se descarta que haya sido mordido por alguna serpiente y no le dio chance de salir.

Será la Policía Nacional quien determine si hubo o no mano criminal.