Motociclistas se llevan la peor parte tras ser accidentados en Managua

Dos motociclistas lesionados tras accidente de tránsito en Managua /TN8

El motociclista Mario Pérez de 59 años y su acompañante Martha Reyes de 58, circulaban de oeste a este en el sector de los semáforos de El Recreo, cuando supuestamente una unidad de transporte urbano colectivo los impactó.

Ocasionó que perdieran el control y colisionaron contra una camioneta que estaba esperando la luz verde del semáforo.

"Yo sinceramente no vi como sucedió porque estoy parqueado, esperando mi luz verde, y lo que dicen es que venía un bus a toda velocidad y empujó a los motociclistas y eso ocasionó que pegara en la parte trasera de la camioneta", refirió el conductor de la camioneta Erick Carvajal.

En su defensa el conductor del autobús aduce que el venia en su preferencia y que producto a que supuestamente circulaban a exceso de velocidad perdieron el control al intentar aventajar.

"El hombre venía en ´viaje´ (exceso de velocidad) luego se escuchó un frenaso, pero yo sigo, porque no sentí que me diera y luego al estrellarse en la parte trasera de la camioneta, rebotó y pegó en la parte trasera del bus, pero yo no escuché que fuera en el bus, porque vengo con la idea que fue en la camioneta y luego me fui a detener en la rotonda El Periodista y los pasajeros me decían, el no te ha tocado y en realidad no es conmigo", adujo Julio César Torrez, conductor del autobús.

Dos ambulancias trasladaron a los lesionados al hospital Fernando Velez Paiz, mientras agentes de tránsito investigan el hecho para determinar la responsabilidad de los implicados.

"Lo que lleva la señora es una posible fractura en el miembro inferior izquierdo y lo que es el señor, un trauma cervical y perdió la conciencia, aparte de los hematomas en todo su cuerpo y excoriaciones", afirmó Harold Estrada, miembro de la Dirección General de Bomberos.

Bien dicen que es mejor llegar tarde que nunca, es por ello que los conductores de motocicletas deben tomar las mayores precauciones al movilizarse en este liviano medio de trasporte.