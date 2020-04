Realizan juicio al acusado de haber matado a vende cocos en Carazo

Foto: Dentro de los juzgados en Carazo se llevó a cabo el inicio del juicio para el acusado de asesinato a un vende cocos en Carazo / TN8

A las 9:10 minutos de la mañana de este miércoles se dio por aperturado el juicio en contra del presunto asesino de un reconocido vende cocos, Wilfredo Renaldi Corea Rodríguez, asesinato que estremeció a la población de Carazo, tras ser encontrado en estado de putrefacción en un predio montoso.

El juicio está a cargo del juez José del Carmen Cortés Domínguez, en la sala de juicios del Juzgado de Distrito Penal, en esta ocasión el Ministerio Público presentó a sus testigos iniciando con la madre de la víctima.

El Ministerio Público llamó como testigo a la señora María Concepción Aguirre López, madre de la víctima Henry Hernández Calero, quien expresó en su declaración que su hijo, el día que desapareció el 1 de febrero, portaba la cantidad de 28 mil córdobas que eran producto de un préstamo que ella había hecho para su negocio.

Siempre caminaba un bolso azul oscuro donde portaba el dinero de las recargas, de la venta de cocos y del préstamo que la madre ella había hecho.

Hallazgo del cuerpo

El jueves 6 de febrero recibieron la alerta de que habían encontrado un cuerpo en unos predios baldíos.

La madre logró reconocer el cuerpo en Medicina Legal por un short, una pulsera, una faja negra y un tatuaje en la pantorrilla que eran unas estrellas lo vio a través de fotos.

"Yo como madre reconocí la ropa de mi hijo", dijo la madre en este juicio.

Henry Alberto Hernández López, padre de la víctima, es el segundo testigo del juicio, quien expresó que su hijo desde los 13 años inició a trabajar comercializando cocos y que tras su desaparición sospechosa, ellos lo buscaron por muchos lugares hasta dar aviso a la Policía Nacional.

Luego de esas declaraciones, el Ministerio Público pidió la reprogramación del juicio para citar a peritos de Criminalística y resto de testigos.

Además pidió se omita dentro de las pruebas que tiene la presentación de la prenda de vestir de la víctima, por encontrarse en estado de putrefacción, ya que no sería oportuno ni viable por la salud de los presentes en la sala.

Al final fijó para el día viernes que continúe este juicio.

Intento de suicidio

Familiares de Wilfredo Renaldi Corea, acusado, se encuentran sumamente preocupados y expresaron que su familiar ha intentado suicidarse en tres ocasiones dentro de la cárcel.

"Él nos expresó que se siente desesperado por estar enfrentando un proceso del que él no tiene nada que ver. Él dijo que no es el culpable de la muerte del vende cocos y hasta sus orejas se las ha lastimado arrancándose pedazos. Dijo que él no lo hizo y que quiere su libertad", afirmó una sobrina del acusado.