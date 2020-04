Policía recupera más de 10 cerdos que habían sido robados en León

Foto: Referencia/Youtube

Efectivos de la Policía Nacional dieron con la vivienda donde se encontraban varios cerdos que fueron robados por unos sujetos la madrugada del sábado 11 de abril, justo en la comunidad El Platanal, ubicada al noroeste de la ciudad León.

Siete, de trece cerdos que habían sido robados, fueron recuperados la noche de este martes 14 de abril en el reparto Concepción de María, según el dueño de los animales, Henry Fanor Urbina, las pérdidas ascienden a más de 25 mil córdobas.

"Los tenía en un chiquero (corral para cerdos) guardados, y de ahí se los llegaron a sacar, los perros no sintieron, nosotros no sentimos, nadie sintió en la casa y tengo un poco de casas alrededor, mi mamá, mi sobrina, mi hija, mi hijo, y nadie escuchó. La gente que llegó a traerlos, supuestamente ellos son "matarife", que entregan carne en el mercado ambulante, pirateado digamos, la Policía hizo un buen trabajo y ya me lo van a entregar", dijo don Henry Fanor Urbina, de 54 años.

De acuerdo a sus declaraciones, el señor Urbina tiene 15 años de comercializar cerdos y de la venta de estos animalitos lleva la alimentación para su familia.

Hasta el momento continúan las investigaciones, aunque no hay personas detenidas, los oficiales se encuentran tras el paradero de esta banda delincuencial, mientras tanto, se le fueron entregados los cerdos recuperados, mismos que fueron trasladados en una camioneta a la localidad donde tienen la granja porcina.

Las autoridades a cargo de la seguridad pública en nuestro país, trabajan de manera coordinada para enfrentar el delito de abigeato a nivel nacional.

Con la recuperación de estos cerdos, han dado un paso adelante en este caso, pues se está más cerca del paradero de quienes buscan la manera fácil pero deshonesta de hacer dinero con lo robado.