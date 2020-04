Mujer de avanzada edad es embestida en el sector de La Racachaca

Foto: TN8

La señora Eva Narváez de 72 años, resultó severamente lesionada este martes cuando intentaba cruzar una calle y fue embestida de manera repentina por un conductor, quien no la visualizó en el sector de La Racachaca, en Managua.

"Yo estoy parqueado, yo veo mis retrovisores y no veo ningún vehículo, pero la señora como es de baja estatura, yo no la veo que está atrás del carro, entonces cuando yo pongo en reversa el vehículo la golpeo. Las cosas pasan así, yo no quiero hacerle daño a nadie, esto pasó en cuestión de segundos", adujo Fernando Romero, conductor del vehículo involucrado.

Lesiones de consideración

Testigos aducen que el conductor puso en marcha el vehículo repetidas veces hasta que escuchó y vio a la señora en el suelo ensangrentada.

"Yo cuando vi a la señora ya estaba debajo del vehículo, emanando demasiada sangre, y el señor se hacía para adelante y para atrás como dos veces y no sé si era para sacar a la señora, pero no creo que no se dio cuenta que tenía una persona debajo del vehículo. Y la señora sofocada golpeaba para que dejara de moverse, pero él no escuchó", afirmó Berna Espinoza, testigo del hecho.

"Él directamente salió haciendo el giro, y no se fijó en la señora, y como ella está enferma y ya es de edad avanzada no puede caminar bien e imprudentemente la atropelló", dijo Ricardo Castillo, testigo.

Una ambulancia del Ministerio de Salud se presentó al lugar para atender a la señora y trasladarla al hospital Fernando Vélez Paiz, mientras agentes de Tránsito Nacional investigan el hecho para determinar el grado de responsabilidad del conductor.

A nuestros mayores debemos protegerlos, y acompañarlos en las calles, para evitar sucesos como este que pueden ocurrir en fracciones de segundos.