Dos individuos agreden a hombre que les pidió tirar basura en su lugar

Foto: TN8

Dos individuos agredieron a un hombre en Sabana Grande, Managua, solo por decirles que botaran la basura en su lugar la mañana de este martes, propiamente en una calle ubicada al costado sur de la empresa Tricotextil.

En este sector está ubicado un contenedor de basura que los habitantes intentan mantener lo más organizado posible. "Yo aquí tengo apartamentos, por eso pago para que me limpien aquí, pero la gente no entiende y bota la basura fuera del contenedor. Con esto del virus he tratado de hacer la limpieza lo más seguido posible", expresó Delsia Murillo.

Lee también: Anciano muere calcinado al incendiarse su vivienda en Matagalpa

Desde temprano dos trabajadores contratados por Murillo organizaban la basura para que hubiera un control, pero dos hombres se acercaron a tirar matas de chagüite fuera del contenedor para quemarlas.

"Yo les dije que lo metieran al contenedor, la basura yo la meto con la carreta pero no me hicieron caso y sacaron un machete amenazando, luego me tiraron piedras y me desbarataron el dedo", dijo uno de los recolectores que se quejaba del dolor en uno de los dedos de su mano derecha.

Aprehensión de los malhechores

Los agresores fueron detenidos y trasladados por agentes policiales del Distrito VI de la capital.

Según relatan los afectados, estos hombres no solo pretendían botar la basura, sino tambien quemarla y no bastándoles esto le faltaron el respeto a Doña Delsia Murillo.

El lesionado fue atendido por técnicos de la Cruz Roja Nicaragüense, trasladándolo al hospital más cercano para descartar fractura.

Delsia Murillo se ha encargado de rotular el área con el propósito de que la gente tire la basura de manera organizada, sin embargo le han quitado los rótulos en reiteradas ocasiones.

Los pobladores hicieron el llamado a las personas de no botar la basura fuera del contenedor.