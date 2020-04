Conductor se lanza de microbús en marcha para no morir quemado

Foto: TN8

Como si se tratara de una película de acción, el conductor de un microbús se lanzó al pavimento cuando iba circulando para no morir quemado pues el automotor repentinamente prendió en llamas, hecho ocurrido este lunes en la pista a Sabana Grande, Distrito VII de Managua.

Gracias a esta acción, Óscar Ariel Romero Matamoros, de 25 años, logró sobrevivir, aunque terminó con quemaduras en el codo de su brazo derecho y golpes al caer y rodar por varios metros.

El microbús marca Shanera, color blanco, placa M 163-260, terminó quemado y al fondo de un cauce donde finalizó su marcha después que Romero se lanzara.

“Yo venía de este a oeste. Agarró fuego el microbús, me quise detener pero el carro no frenó y al ver las llamas me tuve que lanzar y se fue al cauce y se quemó. Gracias a Dios solo me quemé el codo“, manifestó Romero Matamoros.

“El bróder (sujeto) venía de arriba hacia abajo, de repente el microbús se encendió en llamas y lo que hizo fue tirarse y el microbús se fue descontrolado a caer al cauce“, dijo Marcos González, que circulaba en su bicicleta por el sector.

Trabajo de los bomberos

Los bomberos llegaron al lugar tras el llamado de emergencia y lograron sofocar las llamas del automotor que quedó en chatarra.

“Nos llamaron al puesto de mando central que había un vehículo en llamas, aquí en la entrada a Sabana Grande. Nos presentamos al lugar y sofocamos el incendio, había un compañero que venía conduciendo que resultó con quemaduras. Estamos atendiéndolo en el lugar y ya estamos valorando las causas que originó el incendio“, dijo el subcomandante Francisco Reyes, de la Dirección General de Bomberos.

Romero Matamoros labora para una empresa de telecomunicaciones.

Después de ser asistido por los bomberos fue trasladado al centro de salud de Villa Libertad para ser tratado por las quemaduras.

De manera preliminar se presume que un cortocircuito en el sistema eléctrico o recalentamiento en el motor pudieron ser las causas que originaron las llamas, algo que será confirmado después del peritaje de los bomberos.