Joven fallece ahogado en el río Tuma, comunidad de San Pedro del Norte

A eso de las 11:30 am de este viernes santo, en la comarca de San Pedro del Norte y La Estrella del Norte, el joven Maykell Rivera de 24 años de edad, originario de la comarca de La Estrella, del municipio del Río Grande, Región autónoma de la Costa Caribe Sur, falleció ahogado.

Después de estar ingiriendo licor con sus amigos éste se tiró a nadar al río y ya no logró salir.

"Yo no le puse cuidado porque estaba de espalda, pero cuando me asomé ya no lo miré, él no estaba bolo (borracho) solo se había bebido una media. Y cuando me percaté ya lo miré que lo venían sacando unas personas, ya sin vida", comentó su amigo Miguel Cruz.

A diario las instituciones del gobierno dan recomendaciones a las familias nicaragüenses que si toma licor, es mejor no introducirse a las aguas, para evitar desgracias que ahora dejan luto a una humilde familia.

Amigos y vecinos realizaron el rescate del cuerpo de Maykel Rivera, le dieron los primeros auxilios pero ya sin éxito.

En La Estrella, del municipio de La Cruz del Río Grande de Paiwas, Región autónoma de la Costa Caribe Sur, no son frecuentes este tipo de casos, las instituciones de seguridad y del orden público están realizando planes para brindar seguridad a la población durante estas fiestas de semana santa, para evitar situaciones como ésta.