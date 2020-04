Bajo investigación la muerte de un adolescente en el Bo. Milagro de Dios

Foto: TN8

Autoridades investigan las circunstancias en que pereció Jordin Exequiel Berrios de 15 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado a las afueras de una casa en el barrio Milagro de Dios, en Managua.

"Doraymon", como era conocido el infortunado joven, supuestamente consumía drogas y alcohol, por lo que vecinos no descartan una muerte natural.

"Es alarmante esto por que el chavalo dormía en la calle, ahí se mantenía de un lado a otro en el barrio y pues es muy lamentable, tan joven, el hermano de él también le hace a la pegaba, se mantenían varios ahí", dijo José Antonio Caballero, habitante de ese sector.

La vivienda donde dio sus últimos suspiros de vida, era supuestamente refugio de un grupo de jóvenes con adicciones, los cuales fueron trasladado al distrito correspondiente para ser interrogados.

Los pobladores del sector lamentaron la muerte del muchacho, quien desde hace años vivía en la calle y realizaba uno que otro mandado para sobrevivir.

Al lugar se presentó el abuelo del occiso, sin embargo rehusó dar cualquier tipo de información al respecto.

De la misma manera, padres de familia de esta zona instan a la sociedad a aconsejar a los jóvenes sobre los riesgos que se corren al consumir droga y licor, aseguran que lo ideal es mantener una buena comunicación con los hijos y más en la edad adolescente.

"Imagínese tantos jóvenes que están muriendo y los padres no los aconsejan, no hay rigor en los hogares, a causa de eso están muriendo varios, hay que orientar a los jovencitos sobre lo que es bueno y lo que es malo y no dejar que busquen el camino más fácil, tenemos mucho que hacer como padres y personas mayores", dijo Pastora Rivas Delgadillo.

Un equipo de forenses del Instituto de Medicina Legal retiró el cuerpo para su respectiva autopsia, mientras los amigos de "Doraymon" permanecen retenidos en la estación policial número 5.