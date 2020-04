Brutal impacto entre dos vehículos en Managua deja 5 lesionados

Foto: TN8

Un brutal impacto frontal entre un microbús y una camioneta dejó como saldo cinco personas lesionadas sobre la carretera panamericana norte, se presume que el conductor de la camioneta se subió al bulevar, intentando pasar a la otra vía, sin percatarse que venía el microbus.

En este accidente de tránsito resultaron lesionados el conductor de la camioneta y dos jóvenes que venían como acompañantes, además del conductor del microbús y su copiloto.

Aparentemente los tres ocupantes de la camioneta viajaban en estado de ebriedad y se dirigían a su casa de habitación cuando sucedió el percance vial.

Por la gravedad de las lesiones del conductor de la camioneta fue llevado rápidamente por un taxista al hospital Alemán Nicaragüense, para ser valorado de emergencia.

Una unidad de Bomberos en conjunto con técnicos de Cruz Roja, atendieron a los demás accidentados y los estabilizaron en el lugar, para posteriormente ser llevados al centro asistencial más cercano.

"Yo venía normal en mi preferencia, cuando de viaje miré como los de la camioneta se subieron al bulevar y ya no me dio tiempo de hacer nada, el impacto fue de frente, pero gracias a Dios no pasó a más y solo resultamos con golpes", expresó el conductor del microbús.

Por su parte agentes de tránsito nacional levantaron el croquis del percance vial y le harían la prueba de alcolehima a los conductores de los vehículos, y a través de las investigaciones determinarán la culpabilidad de los involucrados.

"Ellos vienen de dejar a una gente y ya iban para sus casas, cuando la camioneta se subió el bulevar, ellos venían bien en su preferencia, dos de los que venían en el microbús resultaron lesionados y de los de la camioneta los tres que venían también salieron golpeados, dicen que vienen tomados pero no se, los oficiales son los que dirán si es así", comentó un testigo.

Recomendaciones a los conductores

-Si toma, no conduzca.

-Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito.

-Peatones, antes de cruzar la calle observé a ambos lados de la vía

-Conductor y acompañante de motocicleta usar siempre el casco de protección.

-Protejamos la vida de niños y adultos mayores, antes de cruzar la vía tómalo de la mano.

Los accidentes de tránsito se pueden evitar con una actitud responsable sobre la vía.