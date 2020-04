Disminuyen fallecidos por accidentes de tránsito en el país

Foto: TN8

La Dirección de Tránsito Nacional informó la mañana de este lunes sobre la ocurrencia de 632 accidentes de tránsito, los cuales dejaron a 19 personas fallecidas y a 40 lesionadas. La comisionada General Vilma Rosa Gonzales, afirmó que en relación a la semana anterior las víctimas mortales disminuyeron.

Entre las víctimas están 10 conductores, 6 peatones y 3 pasajeros. Las causas que provocaron estos accidentes en 8 el estado de embriaguez, en 6 el exceso de velocidad, y en 3 casos la imprudencia peatonal.

La jefa policial confirmó que en 138 municipios del país no se reportaron accidentes de tránsito.

Transito Nacional impartió seminarios y charlas de educación vial a 1 mil 641 conductores de transporte particular, público, motorizados y funcionarios de alcaldías.

Se desarrollaron planes de seguridad vial en vías rurales y urbanas: regulación del tránsito, control de velocidad en carreteras y travesías a destinos turísticos en todo el país. Se realizaron inspecciones mecánicas a unidades de transporte público y pruebas de alcoholemia a conductores en terminales de buses y cooperativas del mercado Israel Lewites, Roberto Huembes y en Tipitapa. 1 mil 78 puntos de regulación del tránsito en zonas urbanas y rurales.

Se atendieron 10 mil 889 solicitudes de servicios a los ciudadanos tales como: certificados de conducta, renovación de licencia de conducir, certificados de accidentes de tránsito, entre otros.

Recomendaciones a los conductores

-Si toma, no conduzca

-Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito

-Peatones antes de cruzar la calle observe a ambos lados de la via

-Conductor y acompañante de motocicleta usar siempre el casco de protección

-Protejamos la vida de niños y adultos mayores, antes de cruzar la via, tómelo de la mano

Los accidentes de transito se pueden evitar con una actitud responsable sobre la via.