Llantas de una Ruta 111 trituran pierna de una anciana en Managua

Este viernes por la mañana las pesadas llantas de una unidad de transporte que cubre la Ruta 111, en Managua, trituraron parcialmente la pierna de Doña Adalis Hernández de 68 años.

La anciana por un descuido resbaló y cayó en la acera, cuando el bus intentaba retomar su marcha, luego de dejar unos pasajeros en el costado sur de Multicentro Las Américas.

Ante la situación el conductor estaba consternado, ya que nunca imaginó que su jornada laboral terminara de esta manera tan trágica.

"Cuando está bajando la gente yo arranco pero aquí me dice un señor '¡suave, suave!', y al parecer él me dice porque la señora está a la orilla del bus. O sea la señora ya había bajado, y cuando yo medio arranco yo le paso la llanta. Ella ya había bajado del bus, lo único que como es una viejita parece que no midió el espacio y lastimosamente le di con la llanta", dijo Leonardo Canales, conductor de la unidad de transporte.

Reacciones por la situación

Pasajeros de la unidad aducen que quien tuvo la culpa fue la señora, y que es una irresponsabilidad que ella circule sin acompañamiento en las calles de Managua.

"Él no tiene culpa, porque cuando a él le dicen que se detenga, ella ya estaba abajo y yo opino que si nosotros tenemos personas de la tercera edad, nosotros como hijos o si tenemos algún parentesco, nosotros tenemos que andar con nuestros abuelos para que esto no suceda", adujo Johana Castro, pasajera de la unidad.

Al lugar se presentó una unidad de la Cruz Roja Nicaragüense para atender a la paciente, quien fue trasladada en condición delicada al Hospital Militar y serán agentes de Tránsito Nacional los que determinarán la responsabilidad de cada parte involucrada.

Nuestros mayores deben ser protegidos de todas las maneras posibles para evitar tragedias como estas que dejan en zozobra a una familia completa.