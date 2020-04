Hombre se estrella contra un camión en Carretera Vieja a León

Foto: Xochil Espinoza / TN8

No guardar distancia dejó gravemente herido al conductor de un carro identificado como Wilfredo Sergio López, de aproximadamente 45 años de edad, luego de estrellarse en la parte trasera de un camión que transportaba sacos de bicarbonato de sodio, en el km 40 de la Carretera Vieja a León.

López fue auxiliado por los pobladores de la zona que salieron rápidamente de sus casas tras escuchar el fuerte impacto, entre varios hombres lograron sacarlo del vehículo que quedó incrustado en la parte trasera del camión.

El conductor del camión se mostró muy nervioso por estar involucrado en este percance vial donde afortunadamente no hubo víctimas mortales que lamentar.

"El del camión iba pasando los reductores de velocidad muy bien, pero este muchacho del carro tal vez se durmió porque no guardó distancia y se estrelló en la parte de atrás, aquí todos salimos a tratar de ayudarlo, pero estaba muy grave así que solo lo sacamos del carro porque podía moverse y después llamamos a la ambulancia porque se hizo una herida grave en la cabeza", aseguró un testigo.

Por su parte el señor Manuel Baltodano, conductor del camión, manifestó: "yo venía conduciendo normal cuando de pronto escuché el ruido, pensé que era una llanta que se me había ponchado cuando me baje del camión fue que mire que el muchacho se había estrellado, no guardó distancia y de milagro este hombre está vivo y solo resultó con esa herida en la cabeza", finalizó.

Técnicos de Cruz Roja atendieron esta emergencia, le brindaron primeros auxilios al accidentado para luego ser llevado a un hospital capitalino, donde médicos de turno valorarán sus lesiones.

Por su parte agentes policiales harán las investigaciones de este percance vial para determinar las causas reales que lo provocaron.