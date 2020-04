Motociclista y acompañante lesionados por choque en Montoya, Managua

Foto: TN8

Un accidente se registró en las primeras horas de la mañana de este miércoles, en las cercanías a los semáforos de Montoya, en Managua, que dejó lesionados a un motociclista y a un acompañante.

Los accidentes de tránsito sin duda son eventos que nadie quiere provocar, pero en ocasiones basta una sola distracción para que en cuestión de segundos todo se vuelva un caos.

Ambos quedaron debajo de una camioneta gris doble cabina, placa M290-488, la cual era conducida por Henry Valerio, quien argumenta el choque se produjo por la velocidad en la que se desplazaba el motociclista, cuyo destino era el aeropuerto internacional.

”Se me pone en verde la luz del semáforo, yo me cruzo normal pero viene un motorizado y se lanza la (luz) roja, yo lo dejo pasar, pero el muchacho (motociclista lesionado), parece que viene en el carril derecho. Él viene a alta velocidad, pero yo como viene un camión yo me paso con él a la par; cuando yo miro al maje que se cruzo así del carril derecho a la izquierdo. Se me estrelló”, dijo Henry Valerio, conductor de la camioneta.

Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos atendieron a los lesionados y los trasladaron a un centro asistencial.

Ambos vehículos fueron retirados posterior del choque para evitar un mayor congestionamiento vehicular.

Velocidad, peligro en las carreteras

El exceso de velocidad pone en riesgo a todos los que están en la carretera; para eso se tiene establecido los límites permitidos. Entre las consecuencias de abusar de la velocidad tenemos lo siguiente:

- Se pierde con mayor facilidad el control del vehículo.

- El conductor no podrá percibir el peligro.

- Mayor velocidad, mayor impacto, mayores lesiones graves y muertes.

- Mayor consumo de gasolina.

Prevención desde la Policía Nacional

Los agentes de Tránsito Nacional no solamente aplican multas y sanciones a quienes irrespetan la ley, sino que constantemente realizan charlas y capacitaciones a distintos sectores de la sociedad.