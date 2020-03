Jóvenes resultan lesionados en Carazo por aventajar a alta velocidad

Foto: Google Maps

Dos jóvenes que viajaban en una motocicleta resultaron gravemente lesionados este lunes en Carazo. Según testigos su imprudencia les pudo haber costado la vida pues el impacto fue fuerte, pero gracias a que portaban el casco de protección lograron sobrevivir.

Javier Enrique Martínez Roja, de 23 años de edad, conductor de la motocicleta color rojo con negro, viajaba en compañía de César Martínez Rojas de 19 años. Ambos son hermanos y resultaron con golpes de consideración en este accidente ocurrido en el km 54 de la Carretera Diriamba a La Boquita.

Tras el impacto con una camioneta blanca salieron catapultados por el aire, cayendo unos 200 metros sobre el pavimento.

Lee también: Aumenta cifra de fallecidos por accidentes de tránsito en Nicaragua

Según indicaba un joven motociclista, testigo del hecho: "Yo venía en mi moto, cuando esos dos muchachos me aventajaron a alta velocidad, venían rápido, el señor viene delante de otras motos que van en el mismo carril de Diriamba hacia La Boquita. El señor de la camioneta pone el pide-vía izquierdo, cuando miramos que él gira para meterse en este punto, los de la moto nos aventajan a alta velocidad y ya no les dio tiempo de frenar; pegaron en la puerta del conductor y salieron catapultados, pero ellos fueron los imprudentes porque aquí no se puede aventajar, además el señor había puesto su pide-vía".

Preocupación por el estado de salud

El conductor de la camioneta, señor Daniel Lacayo Chamarro, se encontraba nervioso y preocupado por el estado de los jóvenes, pese a que indicó que los jóvenes tenían la culpa a él le preocupaba su estado de salud pues sus vidas valen más que lo que se haya dañado en su vehículo.

Hasta el lugar del accidente de tránsito llegaron cruz rojistas para atender a ambos jóvenes, quienes fueron remitidos hacia el hospital regional Santiago de Jinotepe.