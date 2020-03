Ometepe: Fuerte choque entre camión y dos semovientes

Foto: TN8

Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de hoy domingo 29 de marzo, en la comunidad Tilgüe.

Se trata del choque entre un vehículo camión y dos semovientes que transitaban en la vía, el fuerte impacto causa que los dos animales quedaran tirados y agonizando en plena carretera, ambos animalitos eran pastoreados por el ciudadano únicamente identificado como José Luis, quien mencionó que el conductor del camión conducía a alta velocidad, motivo por el cual acusó al conductor del camión, al no poder evitar chocar contra los dos animales.

"El no bajó la velocidad y se pasó llevando a las vacas de un solo, yo me hice a la orilla para 'capearme', si no me hubiera matado a mi también, venía a alta velocidad, estoy asustado, me hubiera matado", mencionó José Luis.

Esta versión fue contradecida por los pasajeros del camión, quienes agradecieron al todo poderoso por haberlos protegido de una muerte segura, si el camión se hubiese volcado.



"Nosotros veníamos en el camión, veníamos bien cuando se cruzaron en la vía los animales, veníamos bastante gente en el camión, están diciendo que el hombre venía a todo viaje y eso no es así, aquí hay que hablar lo que es, venían niños, que vale más la vida de un animal o la de nosotros, gracias a mi Dios que no nos paso nada", dijo María Celia Taleno Corea, quien venía a bordo del camión.

Las personas que viajaban en el camión regresaban de un partido de baseball, el conductor del camión responde al nombre de Yerlin Solano, debido al nerviosismo este ciudadano evitó dar declaraciones al respecto.

Agentes de tránsito de la Policía Nacional llegaron al lugar para investigar este percance vial, que por fortuna no dejó víctimas humanas. Judith Cabrera es la dueña de los dos semovientes, que seguramente serían sacrificados, debido a los fuertes golpes que presentaban.