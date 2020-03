Motociclista resulta con graves lesiones tras impactar contra un camión

Foto: TN8

Conducir en la capital es un riesgo latente a toda hora, muestra de ello es este accidente de tránsito, pese a que los motociclistas venía en su preferencia, el conductor de este camión no se percató de su presencia y les invadió carril, provocando el incidente.

"Yo vengo de sur a norte con el joven, ese camión salió de una bahía, venía de frente a dar vuelta, ya que va a retornar al sur, ahí me estrellé. Yo tengo a un costado el camión, no le interesó, le valió, como yo ando en una moto a él no le importó desbaratarme y que me mate aquí", relató el conductor de 56 años, Rigoberto Meza.

En un local ferretero había una cámara de seguridad y los testigos dicen que esa grabó todo el hecho, cuando el camión hizo el giro indebido.

Cuando nosotros venimos más o menos a una distancia, el brother se tiró de repente, y todavía cuando nosotros llegamos viene y se tira para acomodarse más y nos deja ahí tirados. Porque otro hubiera sido choque y nos quedamos a cómo estábamos. De todas formas ahí están las cámaras para que miren que fueron los culpables ellos", afirmó Dixon Lopez, pasajero.

"El señor al parecer no frena y se me giró, ahí puede ver el giro que yo hice si está bueno o está malo, a dónde quedó el vehículo y dónde tiene el accidente el venia en su vía, yo hice mi giro normal pero él no se detuvo, el venía a buena distancia y no se detuvo", mencionó José Jesús Vega, conductor del camión.

Agentes de tránsito nacional se presentaron al lugar a realizar las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de cada conductor; mientras técnicos en emergencias prehospitalaria atendieron a los lesionados y trasladaron al conductor al Hospital Alemán Nicaragüense en condición estable, pese a ser diabético.