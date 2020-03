Motociclista irrespeta Alto y choca en la Colonia 14 de Septiembre

Foto: TN8

El motociclista Wilfredo Gómez Gómez, de 30 años de edad, circulaba de norte a sur este viernes en una calle de la Colonia 14 de Septiembre, en Managua, cuando sufrió un accidente de tránsito.

Aparentemente el hecho se dio cuando Wilfredo no observó una señal de Alto, impactando en el costado izquierdo de un vehículo taxi que circulaba de oeste a este, exactamente de la Iglesia Católica, media cuadra arriba, Distrito V, Managua.

Gómez presentaba una herida en la barbilla y en el brazo izquierdo, más golpes en diversas partes del cuerpo.

Te interesa: Ladrones arrasan con casa cerca de la Estatua de Montoya, Managua

“Yo vengo saliendo, hombre, pero como está un policía acostado y comienzo arrancar y voy como a 40 (kph) y como está ese árbol de frente, me tapó la visibilidad del Alto. Yo freno pero se me deslizó la motocicleta y me estrellé en la puerta de atrás“, manifestó Gómez.

“Yo vengo de abajo hacia arriba y voy a girar a la izquierda; el de la moto circulaba de norte a sur y se pasó el Alto y se me estrelló en el taxi. Gracias a Dios que no traía pasajeros“, dijo el cadete.

Atención al lesionado

A falta de una ambulancia, el lesionado fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Manolo Morales, para ser suturado, pero afortunadamente su condición era estable.

Gómez se movilizaba en una motocicleta Dayun, color roja, placa M 04912 y el taxi un Kia, placa M 04912.

El obrero del volante Gustavo Rizo Lanzas, de 49 años de edad, estaba por entregar su turno pero el inconveniente lo mandó a la Estación V de Policía en Managua.

La dirección de seguridad de Tránsito Nacional reportó que la semana comprendida del lunes 16 al domingo 22 de marzo se registraron un total de 744 accidentes de tránsito, de los que resultaron 14 personas fallecidas y 42 lesionadas.

De las víctimas mortales, siete eran conductores, seis peatones y un pasajero, por eso nunca es de más recomendar el respeto a las señales de tránsito y respetar los límites de velocidad.