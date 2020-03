Anciano es encontrado muerto al fondo de un abismo en Matagalpa

Foto: TN8

En la comunidad San Marco Central, ubicada en la parte noreste del municipio Matagalpa, se dio este jueves un hecho lamentable al fondo de un abismo de más de 10 metros de profundidad, donde fue encontrado sin vida el señor Cecilio Mairena Orozco de 85 años de edad. El hombre vivía con un hijo.

Hasta el momento no saben a qué hora salió de la casa ya que durante la noche no escucharon ningún ruido.

El lugar donde falleció el señor de la tercera edad está a unos tres kilómetros de donde él vivía, por lo que para sus familiares es muy raro que haya ido a parar a ese lugar, especialmente de noche, ya que él no salía a largas distancias debido a su avanzada edad. Además Don Cecilio padecía de pérdida de memoria.

Luto en la familia

Jaime Mairena Salgado, hijo del fallecido, aún consternado por la pérdida, aseguró a TN8 que le sorprendió mucho esta triste noticia.

“Él vive conmigo, estamos en casas separadas pero están cerquita. Ayer (miércoles) mi esposa le preparó un arroz con leche, el que se comió, estaba muy tranquilo. Hoy (jueves) me levanté muy temprano como lo hago todos los días para ir a regar una (planta de) maracuyá pero antes de irme mi Doña me dijo que no se escuchaba que mi papá hiciera ruido", expresó Mairena Salgado.

"Lo fui a buscar y ya no estaba, pensé que andaba donde mi hermana, ya que habían veces que se levantaba temprano y se iba para donde su otra hija, por lo que me fui a mi trabajo. Ya como a las 9 (de la noche) me avisaron que habían encontrado a un viejito en un guindo y cuando vine a ver era mi padre”, agregó el hijo del difunto.

El Instituto de Medicina Legal llegó hasta el lugar, pero todavía no se ha determinado si hubo o no mano criminal.

La Policía Nacional con todas sus especialidades, incluyendo la canina, trabaja en el esclarecimiento ya que sus hijos ven rara la forma como fue encontrado, además no aparece su foco y el bastón con el que caminaba.