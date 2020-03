Choque entre cinco vehículos en los semáforos de La Subasta, Managua

Foto: TN8

En los semáforos de La Subasta, en Managua, se registró este jueves una colisión entre cinco vehículos y resultó lesionado un limpiavidrios; supuestamente esto ocurrió por la falta de frenos de un camión.

Los automóviles estaban esperando el cambio de luz roja a verde cuando sintieron el impacto.

"Así son los carros, un día están bien y otro mal, yo vengo de este a oeste en el carril izquierdo y cuando le doy al pedal no me agarra el freno, veo al carro rojo que está rodeado de gente y me lancé al otro carril por que si no hubiera matado a alguien", dijo el conductor del camión que transportaba piedras.

Acto valiente

La acción del hombre por salvar a los limpiadores de vidrios y vendedores ambulantes, lo condujo a una serie de choques, donde afortunadamente ninguno de los conductores ni pasajeros de los demás carros resultó lesionado.

"Yo estaba parqueado esperando el semáforo, cuando de pronto sentí el impacto y cuando volví a ver para atrás miré cómo quedaron todos los carros", dijo un testigo.

La escena hizo que el tráfico estuviera pesado, por lo que el camión quedó cruzado entre dos carriles mientras que uno de los vehículos quedó de forma horizontal.

El lesionado fue atendido por miembros de la Dirección General de Bomberos, quienes lo trasladaron en una ambulancia a un centro asistencial para descartar alguna fractura.

"Él estaba limpiado el vidrio cuando el del camión se quedó sin frenos, en eso él quedó prensado entre el carro que limpiaba y parte del camión. Afortunadamente no le pasó nada más", dijo un conocido del lesionado.

Este accidente quedó registrado en las cámaras de seguridad de los semáforos y serán las autoridades de Tránsito Nacional quienes determinen la exactitud de este incidente.

"Yo vivo aquí cerca y escuchamos el golpe, sonó fuerte, la verdad que aquí a cada rato suceden accidentes por la imprudencia de los conductores", dijo una habitante del sector.