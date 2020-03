Managua: Agreden a jóvenes que huían sin pagar la cuenta en un bar

Foto: TN8

Intentar escapar de un bar sin pagar la cuenta de lo que habían consumido, casi le cuesta la vida a tres jóvenes, que a bordo de sus motocicletas al estilo de "rápido y furioso" huyeron del bar, pero el karma los alcanzó a una cuadra al estrellarse contra un carro, lo que les permitió a trabajadores del local propinarles una tremenda paliza por huir sin pagar, el suceso ocurrió en el sector de Bolonia.

Sin embargo, según el relato de los agredidos seis mujeres que trabajan en el bar como damas de compañía, con ayuda de otros tres hombres, los machetearon y los golpearon brutalmente porque estos se negaron a darles más dinero, cuando ellos ya habían pagado la cuenta.

Por su parte, habitantes del sector, aseguraron que las mujeres que trabajan en el bar son violentas y conflictivas y terminaron dándole una lección a los jóvenes que se negaron a pagar la cuenta de 940 córdobas, lo que habían consumido en licor.

"Ellos tomaron y no quisieron pagar la cuenta, entonces las mujeres que trabajan en ese bar los machetearon y los golpearon, pobre los chavalos si, porque los dejaron bien heridos, también dicen que ellas estaban enojadas porque pidieron el servicio de una de ellas y tampoco quisieron pagar, pero eso no justifica lo que hicieron, yo pienso que deberían cerrar ese bar porque esto no pude estar pasando", afirmo una testigo.

Dos de los jóvenes fueron los que se llevaron la peor parte de la golpiza y fueron identificados como Jimmy Antonio Nicaragua Hernández y Stanlin Moisés Hernández Mairena, la identidad del tercer involucrado aún se desconoce.

Entre lagrimas y adolorido por los golpes, uno de los lesionados comento que estaban "bebiendo ahí y después nos fuimos, pero ellos salieron a tirarnos piedras, fueron unas mujeres y unos hombres, nosotros pagamos la cuenta, pero como nos miraron tomados nos comenzaron a agredir".

Para atender esta emergencia fue necesaria la presencia de una unidad de Cruz Roja, quienes atendieron a los heridos en el lugar y posteriormente trasladaron a uno de los jóvenes, que presentaba heridas abiertas en sus piernas y en la cabeza, a un hospital capitalino para ser atendido por galenos de turno.

Una patrulla policial se hizo presente al lugar para evitar que las personas continuaran agrediendo a los jóvenes y harán las debidas investigaciones de este caso.