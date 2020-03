Tomador consuetudinario es encontrado sin vida en Matagalpa

Foto: TN8

En horas del medio de este miércoles pobladores del barrio Manuel Baldizón de la ciudad Matagalpa, dieron aviso a la policía que en la calle que está a orilla del Río Grande de esta ciudad norteña, estaba una persona que desde horas de la mañana no se movía. Al llegar la guardia operativa este ya estaba sin vida.

El fallecido es Antonio Roa conocido como Toñito el que deambulaba por el sector. Desde hace unos dos años este se había dedicado a tomar. Tiempos anteriores fue miembro de la Cruz Roja por lo que miembros de esta institución llegaron a verificar si se trataba de Toñito, al confirmar aseguraron harían las gestiones para darle sepultura, debido a que no se le conoce familiares.

El famoso Toñito tenia como unos dos meses que regresó de un centro de rehabilitación de La Dalia, debido que amigos lo querían rescatar, pero este no pudo abandonar el vicio y nuevamente retomó la bebedera, hasta que hoy se rindió ante la muerte.

Refugio

Los pobladores del sector dijeron que no es la primera persona que ven morir en ese lugar, ya que muchos tomadores se llegan a refugiar posiblemente buscando la sombra de los árboles. Viven de la caridad de la gente, piden la como le llaman ellos la coperacha para comprar el trago, a lo que muchos acceden debido a que talvez los conocen.

Uno de los lugareños que no quiso ser identificado asegura que todos los días llegan a ubicarse “cada quien trae una media, sino comparten lo que consiguen. Les he dicho que no tomen de esa manera, que es malo para la salud, pero no hacen caso. La persona que ya esta en ese vicio no escucha consejo y toman sin medida, lo peor que no se alimentan y por eso terminan de esa manera”, expresó el poblador.