Al fondo de un sumidero fue a caer un electricista en San Judas

Un electricista identificado como Roberto Valle, intentaba ganarse el pan de cada día cuando terminó precipitándose en un sumidero de 8 metros de profundidad, mientras inspeccionaba una casa en construcción, donde haría conexiones eléctricas, en el barrio San Judas.

El hombre se dirigió a los alrededores de la vivienda sin darle oportunidad a los dueños de la casa de advertirle que había un sumidero, el cual estaba tapado únicamente por una lámina de zinc, este sin percatarse caminó sobre la lámina y terminó cayendo al sumidero.

Los habitantes de la vivienda llamaron rápidamente a emergencias para que sacaran al hombre que gritaba de dolor desde el profundo hoyo por los golpes que recibió.

Sin poder creer que en un abrir y cerrar de ojos ocurrió el suceso, el dueño de la casa manifestó que él lo llamó "para que me hiciera las conexiones eléctricas de la casa, porque está en construcción y aún no hay energía, pero él pasó de viaje a ver los alrededores y cuando escuchamos se había ido al sumidero, por la profundidad no podíamos hacer nada más que decirle que tuviera calma mientras venían los de rescate, que gracias a Dios vinieron rápido".

Una habitante del sector, fuera de cámara, comentó que es muy peligroso no tapar bien el sumidero, ya que en esa vivienda hay niños que pueden tener un accidente al igual y que podría tener consecuencias más graves que este hombre, quien lo único que andaba haciendo era ganándose el sustento para su familia.

Un equipo de socorristas de Cruz Roja, en conjunto con el MINSA, trabajaron al rededor de 20 minutos para rescatar a Valle, quien sufrió golpes de consideración en distintas partes del cuerpo.

Luego de ser rescatado el electricista fue llevado a un hospital capitalino, para que médicos de turno valoren la gravedad de las lesiones que recibió, después de caer el sumidero de 8 metros de profundidad.