Ladrones con pistola despojan de celular a una joven en Bello Horizonte

Foto: TN8

Dos delincuentes a bordo de una motocicleta intimidaron con una pistola a la joven Idaris Auxiliadora Suárez López, de 18 años de edad, despojándola de un celular valorado en 180 dólares y otras pertenencias.

La joven caminaba del Colegio Verde Sonrisa, una cuadra arriba, una al sur, en Bello Horizonte, Managua; mientras que los delincuentes se movilizaban en una motocicleta Serpento, color negra, sin placa.

“Andaba comprando para hacer el almuerzo, dice que dos hombres le pusieron una pistola y prácticamente a la fuerza le sacaron el celular, no pudo hacer nada“, manifestó Guadalupe López, madre de la víctima.

“Yo venía caminando, ellos se bajaron de la motocicleta y solo me señalaron con la pistola y me quitaron el teléfono. No logré ver el número de la placa; cogieron con dirección hacia arriba en una moto negra“, entre lágrimas y aún nerviosa manifestó la víctima.

Captan asalto

El asalto quedó grabado en cámaras de seguridad ubicadas en viviendas del sector, lo que ayudará a los agentes policiales a dar con el paradero de los ladrones.

Peritos policiales ayudados con la técnica canina realizaron un operativo en barrios cercanos al asalto, con el fin de recabar pistas que ayuden con la captura de los malhechores.

Recomendaciones

Aunque la Policía Nacional redoble los planes de seguridad ciudadana, es usted quien tiene que tomar medidas de seguridad para evitar ser blanco fácil de los asaltantes.

Una de estas medidas puede ser dejar de ir chateando en la calle, atender llamadas o dejar de escuchar música con auriculares pues se expone a ser víctima de los "amigos de lo ajeno".

Aún así, la institución del orden público en Nicaragua reitera su compromiso por la seguridad ciudadana, resguardando barrios y comunidades para frenar a la delincuencia.