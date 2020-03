Mujeres convierten en ring de pelea una ruta de Managua

Foto: Facebook

La tarde de este domingo 22 de marzo, un usuario de la red social Facebook subió un video a su cuenta, en dicho video se ve la pelea de dos mujeres en un bus capitalino.

Se trata de dos mujeres que se golpean y agarran de los pelos en la parte de atrás de un bus de la ruta 114.

"¿Cual descule? ¿Como te gusta agarrar el descule?", grita una de las participantes de la trifulca.

El conductor del bus llega hasta el final de su transporte colectivo para separarlas, logrando de esta forma que las muchachas no siguieran lastimándose, haciendo que una de ellas baje cuando abren la puerta trasera.

Persona no vidente reacciona

Al lograr separarlas, una de las mujeres camina al centro del bus, mientras, el conductor le pide a la otra señorita que se baje, para poder seguir con el recorrido de la ruta.

Entre los pasajeros se encuentra una persona supuestamente no vidente, que reacciona cuando el conductor trató de sacar a la muchacha del bus.

"A ella no la toques, no la toques", gritó la persona no vidente, mientras se agarraba a los "catos" con el chofer del bus.

Luego de repartir par de golpes ambos ciudadanos (persona no vidente y la muchacha) bajaron del bus.