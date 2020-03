Carazo: Peatón muere al ser impactado por vehículo que se dio a la fuga

Foto: TN8

José Leonel Mayorga Rodríguez de 46 años falleció de manera instantánea luego de ser catapultado brutalmente por un vehículo que se dio a la fuga, dejando el cuerpo sin vida tirado sobre la vía.

La víctima fue arrastrada sobre la vía por más de 70 metros desde el punto donde lo impactó, su cuerpo presentaba fractura expuesta en sus extremidades inferiores, más trauma craneoencefálico severo, por lo que su muerte fue instantánea.

Según indicaron testigos fuera de cámara, el vehículo sospechoso es una camioneta roja que huyó rumbo hacia Diriamba, sin embargo, serán agentes de tránsito quienes determinen mediante investigación que vehículo es el que está involucrado en el fatídico accidente vial, en la escena quedaron tirados pedazos del vehículo, que puede ser de ayuda a dar con el paradero del irresponsable conductor.

Mayorga habitaba contiguo a la iglesia católica de La Trinidad, carretera Diriamba - La Boquita y era hijo de María Dolores Rodríguez y de Francisco Mayorga, no tenía hijos ni pareja y según indicaba su hermana tenía tres días de andar ingiriendo licor.

"Exigimos que esto no se quede así, queremos que las autoridades den con el paradero del conductor que atropelló a mi hermano, porque no es un perro al que mato, están acostumbrado a matar y huir del lugar, no queremos dinero ni nada, lo queremos tras las rejas", indicó llorando la hermana del occiso.

El accidente tuvo lugar en km 57.5 de la carretera Diriamba hacia La Boquita, frente al balneario La Máquina, este accidente se da a un mes del terrible suceso que cobró la vida de dos jóvenes universitarios que perecieron en esta misma carretera, en el Jobo Dulce.