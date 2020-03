Matagalpa: Encuentran muerto a un hombre en una posa

Foto: TN8

Pobladores de la comunidad Samulali número 2, en el sector de Los Leyvas, pertenecientes al municipio de Matagalpa, este viernes estaban alarmados con la presencia de una persona la que estaba dentro de una posa, éste no era del lugar, por lo que se desconoce su verdadera identidad.

Pedro González es uno de los pobladores de esa comunidad quien el día anterior vio con vida al fallecido.

"Yo pasé como a las seis, el estaba sentado en una piedra con una botella de guaro y le dije que no bebiera mucho, que le podía hacer daño y me fui, esta bien, siempre venia por estas zonas, aunque el no era de este lugar, le teníamos mucho cariño y lo conocíamos como 'El Chino'", afirmó el poblador.

El susto se lo llevaron cuando un cuñado de don Pedro vio a una persona boca arriba dentro de una posa, de inmediato vinieron a ver y se dieron cuenta que se trataba del famoso "Chino", los mismos pobladores fueron quienes dieron parte a las autoridades.

A pesar que era una persona que no saben como se llama constantemente transitaba por el lugar y los que lo miraban afirman que tomaba bastante, pero que a pesar de eso era tranquilo y no tenia problemas con nadie, por lo que presumen que se pasó de tragos y cayó a la posa y nadie lo pudo rescatar.

Al lugar llego Medicina Legal, quien hasta el momento no ha determinado las causas de la muerte. La Policía Nacional continúa trabajando para determinar si hay o no mano criminal, por ser una persona desconocida éste será enterrado en el cementerio de esa comunidad, debido a que ya empezaba su estado de descomposición, por lo que los pobladores se unieron para hacer la fosa, conseguir el ataúd y darle cristiana sepultura.