Peatón termina trasladado a un hospital al ser impactado por taxista

Foto: TN8

El conductor del taxi fue identificado como Jimmy Giovanni Marotas de 46 años, el viajaba distraídamente de oeste con idea de girar al norte, en el sector de los semáforos de El Colonial, pero nunca se percató del peatón que cruzaba la vía.

El peatón fue identificado como Oscar José Alvarado de 56 años, este derrapó sobre el pavimento tras el fuerte impacto y resultó con lesiones, por lo que ameritó asistencia por parte de técnicos en emergencias de la Cruz Roja Nicaragüense.

"Yo vengo de abajo hacia arriba, voy a girar hacia el norte, yo me fijo hacia el sur y hacia al norte y pues miré que no venían vehículos, yo hago el giro pero el paral me tapo la visibilidad del peatón, el venia cruzándose la calle, mi intención no era atropellarlo, yo ando trabajando y gracias a Dios venia despacito, venia arrancando de un alto, no venia a exceso de velocidad", dijo Jimmy Giovanni Marotas, conductor del taxi.

Por fortuna se dice que el conductor del transporte privado iba a una velocidad moderada por lo que el peatón no resultó con fuertes lesiones.

"Lo que presenta el paciente es un trauma lumbar, lo vamos a trasladar al Hospital Manolo Morales para que lo valoren mejor", mencionó Abner Martínez, técnico en emergencia de la Cruz Roja.

El taxista tendrá que responder por incidente que provocó, el peatón esta en una unidad asistencial y la policía se encuentra investigando las causas de este accidente de tránsito.

No esta de mas hacer las recomendaciones a los conductores a que tengan las debidas precauciones al momento de circular y también a los peatones que tengan el debido cuidado al momento de cruzar las calles capitalinas.