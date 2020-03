Supuesto rapto y violación a una joven en Las Colinas, Managua

Foto: TN8

En horas de mediodía de este viernes una mujer de iniciales F.P. pidió ayuda a la Policía Nacional a través del número 118, reportando el posible rapto de su hermana.

M.A.P.N. es el nombre de la joven mujer que se presume fue raptada en la segunda entrada de Las Colinas, en Carretera Masaya, jurisdicción Managua. Previo a esto su hermana había mantenido contacto a través de mensajería vía Facebook con su supuesto secuestrador, de nombre Carlos Obando, quien fue el que tomó la iniciativa de escribirle a F.P. para ofrecerle un trabajo.

Al final ella lo rechazó por falta de tiempo pero le dio el contacto de su hermana, la cual estudió administracion turística y hotelera y era ideal para la plaza, puesto lo que le ofrecían era en el Hotel Guanacaste.

Todo hace indicar que no se trató más que de un vil engaño, ya que esta mañana a F.P le tocó escuchar los gritos de auxilio de su hermana por una llamada telefónica, por lo que inmediatamente se trasladó al lugar donde le dijeron que ningún Carlos Obando trabajaba en el hotel y que nadie había llegado.

F.P. intentó llamarla por Messenger, la plataforma de mensajería de la red social Facebook, mientras que el perfil del sujeto no aparecía activo.

"Primero me contactó a mí pero le dije que mi hermana había estudiado hotelería, entonces ella vino para acá y ella me llamó (...), o sea se escuchaba así como un forcejeo, que decía '¡dejame, dejame, no me hagás así!' y que ella estaba aquí y que iba a hablar con el muchacho (...) a ella le marcaba y no contesta", dijo la hermana de la víctima a las autoridades policiales.

Investigación del caso

La Policía Nacional se hizo presente al lugar y mediante un rastreo dieron con el paradero de la mujer supuestamente secuestrada.

"Gracias a la misericordia de Dios pudimos dar con ella. Me la querían violar y le tomaron fotos desnuda", dijo la madre de las jóvenes, que se presentó para auxiliar a sus hijas.

La víctima fue trasladada al Distrito V de la Policía en Managua, para recabar toda la información posible. Según versión de las familiares, tenía señales de golpes y de posible violación, hecho que habría ocurrido en un predio montoso cerca de Las Colinas.

Agentes policiales investigarán a fondo este caso para procesar a los culpables.