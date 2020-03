Radiotécnico queda enjaranado al incendiarse su casa en Masaya

Foto: TN8

Con la jarana quedó un señor que se dedica al oficio de reparar televisores, radios, abanicos entre otros electrodomésticos, pues esta tarde lunes en su vivienda, la que también ocupa como taller, se originó un incendio que dejó inservible más de 20 televisores que se dispondría a entregar a sus dueños en los próximos días.

Al incendio se movilizaron los Bomberos de Masaya, que también se encuentran en las labores de sofocamiento del siniestro que arrasa hasta la fecha con el vertedero de esta ciudad.

"Llamé a los vecinos para que llamaran a los Bomberos, era humero todo negro, yo me salí porque explotó una de las pantallas, no pude salvar nada, toditos los teles se quemaron, yo soy radiotécnico, ahora es este un problema, todavía le dije a mi sobrina, no pongas fuego ahí que puede ser peligroso, pero no me hizo caso, parece que los vientos como han estado fuerte se arrastraron unas chispas y se desencadenó esto, ya no se pudo salvar nada", dijo el afectado Humberto José Arias.

Aunque los vecinos trataron de colaborar con Arias esto fue imposible, fue de manera rápida que el fuego se propagó en el taller, miembros de gestión de riesgo de la alcaldía municipal de Masaya, también se trasladaron al lugar para ayudar a la familia afectada e indagar sobre las causas exactas que provocaron el siniestro, sin embargo se presume que fue del fogón donde se hervían frijoles al momento del hecho.

Visita también: Motociclista muere después de colisionar con una caponera en Managua

Ante este tipo de situaciones los apaga fuegos hacen el llamado a las familias a tomar medidas de precaución, evitando encender fogones a la par de material volátil, de esta manera evitará tragedias que le dejen cuantiosas pérdidas económicas a su bolsillo o pongan su vida en riesgo.

En estos días en que se acercan las vacaciones tome muy en cuenta las recomendaciones de las instituciones de socorro, maneje los números de emergencia, desconecte sus electrodomésticos y sobre todo cuide la vida de menores y ancianos, siendo los más frágiles ante estas situaciones.