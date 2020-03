Hombre es atrozmente asesinado en San Juan de Yale, Matagalpa

Foto: TN8

A orillas del Río Tuma en la comunidad San Juan de Yale, en el municipio de La Dalia fue encontrado sin vida el ciudadano de nombre Luis Adolfo Godínez Torres 38 años, quien desde el día de ayer (jueves) salió a trabajar y ya no regresó.

José Luis Godínez Sánchez, hijo la víctima fue quien encontró el cuerpo tirado en una parte montosa.

“Ayer él salió a trabajar, iba a aporrear unos frijoles, pero mientras el sol calentaba se fue a pescar, ahí se encontró con unos amigos y se puso a echarse unos tragos. Nos mandaron a traer varias medias y como se emboló, ya no trabajó. De ahí no supimos nada y como no llegó en toda la noche a la casa, lo fue a buscar y ya lo encontré muerto”, aseguró el primogénito.

Los hechos

La víctima presentaba heridas por arma blanca en la cabeza y hombro, pero las heridas mortales fueron las de la cabeza, donde recibió alrededor de unos cinco machetazos, lo que le causó la muerte de forma inmediata, ya que el cráneo quedó partido.

Don Félix Pedro Godínez Maldonado, padre de la víctima, llegó al lugar de la terrible escena y aunque no vivían con él en la misma casa reconoció que a su hijo le gustaba echarse sus tragos, pero que nunca pensó que alguien lo mataría de esa forma.

Adelaida Sánchez, esposa del fallecido dijo, “no he dormido toda la noche esperando que llegara ya que él aunque fuera noche y bolo siempre llegaba, pero ya hoy en la mañana me dio mala espina. Por eso lo salimos a buscar y mi hijo lo encontró muerto. Él tenía enemigos no se por que lo mataron. Ahora me deja sola con cuatro hijos”, aseguró la viuda.

Medicina Legal, junto con la policía llegaron al lugar para hacer sus diligencias pertinentes y determinar quien o quienes fueron los o el que le quitó la vida.