Quema de basura provoca incendio en una bodega antigua en Ocotal

Foto: TN8

Rápido accionar de pobladores e instituciones del COMUPRED lograron la extinción de un siniestro en Ocotal, el que amenazaba con extenderse a viviendas de un sector del barrio Monseñor Madrigal.

La mañana de este jueves 12 de marzo, trabajadores de un beneficio de café propiedad del señor Derling Ferrufino, realizaban una quema de basura, pero nunca imaginaron que las llamas alcanzarían los viejos escombros de una bodega del beneficio.

Según los trabajadores y vecinos del sector, los fuertes vientos levantaron chispas de fuego que hicieron combustión con la madera y material químico orgánico cercano a la quema, generándose la situación de emergencia.

Visita también: Incendio arrasa con vivienda en un barrio de Managua

De inmediato habitantes de viviendas aledañas hicieron el llamado al puesto de mando del Comité Municipal de Prevención de Desastres (COMUPRED), para extinguir el siniestro, en tanto que ponían en práctica de los conocimientos adquiridos durante los ejercicios de protección de la vida, para tratar de que el fuego se propagara.

“Nosotros estábamos preocupados por temor a que el fuego se pasara a las otras casas, que sus techos son de madera, hubiera sido una desgracia porque todos esos escombros están secos, pero nos ayudaron a tiempo para evitarlo”, expreso por su parte la señora Hilda Delgadillo, vecina del sector.





Bomberos voluntarios, Cruz Roja, miembros de la Secretaria Ambiental de la Alcaldía Municipal y operarios de una cisterna de agua de ENACAL, acudieron al llamado de auxilio para extinguir el siniestro.

El Comandante Carlos González, jefe de Bomberos en Ocotal, dijo que brindaron respuesta inmediata respondiendo al llamado de la población, “reiteramos el llamado a la prevención de los incendios, especialmente en esta época cuando los vientos son bastantes fuertes y pueden originar una situación de mayor peligrosidad”.

“Insistimos en la protección de la vida y en ello las familias deben acudir en una actitud de responsabilidad compartida que precisamente es lo que vimos hoy con este incendio estructural, donde los pobladores tomaron medidas ante la situación de emergencia”, dijo Cristhian Naira de la Secretaría Ambiental de la Alcaldía de fe, familia y comunidad.

“Hacemos un llamado a no realizar quemas de basura, lo mejor es enterrarla o esperar que pase el camión de la basura para no poner en riesgo la vida, gracias a Dios no fueron afectadas las viviendas colindantes”, dijo don Antonio Rodríguez, habitante del barrio Monseñor Madrigal.