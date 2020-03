Abuelo sufre lesiones por accidente de tránsito cerca de El Mayoreo

Foto: TN8

El ciudadano Pedro Pablo Fernández de 56 años, resultó este jueves severamente lesionado cuando fue colisionado por un motociclista cuando viajaba a bordo de su bicicleta, el hecho ocurrió en la pista de El Mayoreo, en Managua.

Según la versión del motociclista, afirma que el señor invadió su carril imprudentemente, pero otras versiones dicen lo contrario.

Lee también: Tragedia matutina en Matagalpa: Comerciante muere tras accidente

"Yo vengo en mi carril pero el señor viene conduciendo su bicicleta a la orilla de este bulevar (lado izquierdo) y a los tres metros se me cruzó al otro carril y ya no lo pude esquivar, y cuando intento esquivarlo le doy en las cajillas y lo impulso hacia allá. Yo venía en mi vía pero al parecer el señor no conoce de eso", afirmó Eliezer Pérez, conductor de la motocicleta.

Otras versiones aducen que el motociclista circulaba a exceso de velocidad y que el ciudadano aparentemente no se percató de la presencia del mismo.

Atienden al lesionado

Una unidad de la Cruz Roja Nicaragüense se hizo presente al lugar a darle atención prehospitalaria al lesionado para luego trasladarlo a un centro asistencial.

"Lo que él presenta son policontusiones leves pero ahorita le estamos realizando la prueba de la glucosa y le salió muy elevada, entonces es por esos síntomas que tenemos que trasladar al paciente ya que es diabético; lo vamos a trasladar al Hospital Alemán Nicaragüense", dijo Lesther Munguía.

Agentes de Tránsito de la Policía Nacional se encargan de estudiar la escena del hecho para determinar la responsabilidad de ambos conductores.

Circular en las calles de Managua implica el mismo riesgo y responsabilidad para conductores, pasajeros y peatones, es por ello que debemos ser precavidos a la hora de transitar y ser cortés para evitar evitar incidentes similares.