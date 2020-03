Accidente deja lesionados a una embarazada y su esposo en Managua

Foto: TN8

Una mujer embarazada y su esposo, quienes viajaban en una motocicleta, se llevaron el susto de su vida al impactar contra una camioneta, cuyo conductor realizó un giro indebido, el percance ocurrió de la Rotonda el Güegüense 1 cuadra al norte.

La pareja circulaba en su preferencia cuando supuestamente el conductor de la camioneta realizó un giro en "U" repentinamente, lo peor de todo es que lo hizo en una zona no permitida, dando lugar al accidente de tránsito.

La mujer, quien se encuentra en periodo de gestación, resultó con golpes leves en distintas partes del cuerpo y su esposo con una herida en la rodilla y otra en el rostro.

"Vengo con mi esposa en mi preferencia cuando el de la camioneta realizó un giro rápido, así que no pude hacer nada y me fui a estrellar, gracias a Dios solo fueron golpes, porque ella esta embarazada y yo traté de esquivarlo para no impactar, pero fue imposible", expresó el conductor de la moto.

Una unidad del Benemérito Cuerpo de Bomberos llegó al lugar para atender a los lesionados, quienes afortunadamente sólo resultaron con lesiones leves y ambos se negaron a ser trasladados a un centro hospitalario.

"Nosotros venimos despacio, pero el conductor de la camioneta realizó un giro que no debía hacer y mi esposo intentó esquivarlo, pero no pudo hacerlo, yo estoy embarazada y gracias a Dios no pasó nada grave", comento, asustada por el hecho, la esposa del motociclista.

La policía brinda recomendaciones para evitar accidentes, entre las que destacan:

* Respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, de igual forma evitar el exceso de velocidad.

* Peatones antes de cruzar la vía, observen a ambos lados.

* Conductor y acompañante de la motocicleta, utilicen siempre el casco.

*Además evitar que niños y adultos mayores crucen las vías solos.