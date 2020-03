Familia lo pierde todo al incendiarse su vivienda en Diriamba

Foto: TN8

La lejanía del lugar y el difícil acceso fueron parte de las dificultades para sofocar las llamas que en cuestión de minutos devoraron todo a su paso en una vivienda de Diriamba, Carazo.

Los vecinos poco pudieron hacer, porque en el lugar no llega el agua potable, las llamas acabaron con los enseres que se encontraban dentro de la humilde vivienda, que al momento del percance estaba sin los habitantes, una pareja y su pequeña hija.

La humilde casa se ubica en el barrio Moisés Baltodano, de la Punta de Plancha 1 Km hacia el este, Erwing Israel Narváez, propietario de la vivienda, indicó que él se encontraba en Managua laborando cuando fue informado de que su casa se estaba quemando.

Salió a trabajar

"Hoy casualmente me fui a Managua a trabajar en construcción, para ganarme unos "rialitos", para comprar un viaje de piedra y parar mi casa de piedra cantera, pero me llaman para darme esta mala noticia, me dejé venir esperando se hubiese podido salvar algo pero ya ves, nada se salvó", manifestó con mucha tristeza Narváez.

Dentro de la casa había una cocina, un colchón que recientemente habían comprado, la cuna de una niña de año y medio, ropa, ropero, entre otras cosas que con mucho esfuerzo la pareja había obtenido para vivir en esta localidad desde hace un año.

El dueño de la vivienda dio a conocer que hace dos días habían ingresado a su vivienda a robar y hoy sus cosas se redujeron a cenizas por el incendio, lo que presume haya sido provocado.

La pareja pide el apoyo de las personas que quieran ayudarle con víveres, ya que tienen una niña y esta noche dormirán a la intemperie.